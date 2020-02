O rapper norte-americano, que ia atuar a oito de julho no festival Rolling Loud, em Portimão, foi morto a tiro durante um assalto à sua casa, em Los Angels.

Segundo o site TMZ, os incidentes ocorreram esta madrugada quando dois homens armados invadiram a casa de Bashar Barakah Jackson, mais conhecido pelo nome artístico Pop Smoke. Depois dos disparos ainda foi levado para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos graves.

Pop Smoke tinha 20 anos e era considerada uma promessa no seu estilo. No início do mês de fevereiro, deste ano, lançou o seu segundo álbum, Meet The Woo 2.