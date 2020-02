A equipa de técnicos do FMI assume que o surto do coronavírus Covid-19 será “contido rapidamente”. De acordo com os mesmos, iremos assistir “ a uma recuperação [económica] tardia no ano à medida que a procura reprimida estimula a economia mundial, o impacto poderá ser maior e mais duradouro”, pode ler-se na nota que antecipa os encontros dos responsáveis do G20 (19 maiores economias do mundo e a União Europeia), que se realiza no sábado e no domingo.

No pior cenário, os técnicos do FMI assinalam que “um surto mais abrangente e mais prolongado, ou uma incerteza persistente sobre o contágio poderiam intensificar disrupções nas cadeias de produção e deprimir a confiança [económica] mais persistentemente, tornando o impacto global mais severo”.

A diretora-geral do FMI admitiu no domingo que a previsão de 3,3% para o crescimento da economia mundial possa descer 0,1 ou 0,2 pontos percentuais devido à propagação do coronavírus.

Já em relação às previsões económicas para o país liderado por Xi Jinping, a nota elaborada pelas equipas do FMI afirma que “as perspetivas de curto prazo vão depender largamente de uma contenção com sucesso do coronavírus”.