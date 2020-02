Estreou nas televisões há 39 anos, D’Artacão e os Três Moscãoteiros estão de regresso, mas desta vez para o grande ecrã.

A série animada baseada no romance histórico, Os Três Mosqueteiros, do francês Alexandre Dumas, vai ser convertida numa longa metragem pela produtora Cosmos-Maya, sediada na Índia e Singapura, que se aventura pela primeira vez na produção de filmes.

A cadeira de realizador vai ser ocupada por Toni García, realizador da série infantil Invizimals, baseada nos vídeo-jogos com o mesmo nome, nesta que será a sua primeira longa-metragem, neste cargo. O argumento do filme será escrito por Cosmos-Maya, sediada na Índia e Singapura, e o realizador será Toni García, realizador da série infantil Invizimals, baseado nos vídeo-jogos com o mesmo nome, e que se estreia na direcção de longas-metragens. O argumento será escrito por Doug Landale, responsável pelo guião do filme The Book of Life e pela série animada do Panda do Kung Fu.

“D’Artacão está muito próximo dos nossos corações e não deixaremos pedra sobre pedra para recrear a sua magia”, disse Toni García ao Indian Television. O CEO da Cosmos-Maya, Anish Mehta, declarou-se “encantado” por ser esta a primeira obra do novo estúdio que a empresa criou.

Claudio Biern Boyd, um dos criadores da série animada e das suas personagens espera que este filme possa “entreter as crianças como fazia com os seus pais há 40 anos.

Dartacão e Os Três Moscãoteiros, Arãomis, Mordos e Dogos, estreou na RTP em 1983 e contava com as vozes de João Lourenço, João Perry, Manuel Cavaco, Isabel Ribas, António Montez ou Maria Emília Correia. O anime teve 26 episódios que nasceram da colaboração entre a produtora japonesa Nippon Animation e a espanhola BRB.

A longa-metragem ainda não tem data de estreia.