O Estado português voltou esta quarta-feira aos mercados garantido o financiamento de 1250 milhões de euros em títulos de dívida a curto prazo. O IGCP - Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública somou 950 milhões de euros através de bilhetes com maturidade de 11 meses e juros de -0,484%, uma taxa ainda menor que a verificada na operação de outubro (-0,45%).

Os restantes 300 milhões de eurosforam obtidos através de leilão de bilhetes do Tesouro com maturidade a três meses e uma taxa de juros negativa de -0,50%, igualmente inferior à registada no leilão anterior (-0,475%).

O IGCP anunciou que a procura dos investidores voltou a ultrapassar a oferta, embora se tenha verificado uma ligeira desaceleração neste indicador. No caso dos títulos a 11 meses, a procura foi de 1396,5 milhões de euros (uma procura 1,47 vezes superior à oferta). No leilão de bilhetes a três meses, a oferta dos investidores atingiu os 1047 milhões de euros (3,49 vezes acima da oferta).