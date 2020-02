O Governo e os sindicatos que representam os trabalhadores da Função Pública estiveram reunidos, esta quarta-feira, para discutir os aumentos salariais que vão vigorar este ano, e o Executivo terá proposto uma subida de 10 euros para as remunerações mais baixas até 683 euros. Os restantes trabalhadores vão manter o aumento de 0,3%.

A notícia foi avançada por Ana Avoila, coordenadora da Frente Comum, à saída da reunião, mostrando desagrado e acrescentando ainda que não haverá aumento dos dias de férias.

A resposta do Governo foi manter em 0,3% a atualização salarial para os funcionários públicos e aumentou de sete para 10 euros a atualização para os níveis 4 e 5 da Tabela Remuneratória Única", referiu Ana Avoila, no final da reunião com o Ministério da Modernização do Estado e Administração Pública.

"O Governo não mostrou abertura nem para férias, nem para subsídio de alimentação", disse Ana Avoila, realçando ainda que com esta resposta o Governo não deixa alternativa aos trabalhadores que não seja avançar para novas formas de luta.

