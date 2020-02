O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, disse, esta terça-feira que os voos noturnos não irão voltar a ser praticados no aeroporto Humberto Delgado. Para o autarca esta realidade é "verdadeiramente inaceitável" e diz já ter comunicado a sua posição "a quem de direito" de retomar os voos noturnos, segundo a agência Lusa.

Os voos durante a noite foram proibidos no aeroporto de Lisboa há apenas umas semanas, devido a obras no local. "Reafirmo a minha total e completa oposição a que, no momento da finalização das obras atuais, se venha a registar qualquer retomar da realização de voos noturnos em condições sequer próximas da grosseira ilegalidade da situação que se vivia previamente a este período", declarou na reunião da Assembleia Municipal, esta tarde.

Fernando Medina sublinha que não irá aceitar que os habitantes da capital sejam um "fator de ajustamento da tragédia pública que foi o processo de decisão de expansão de capacidade aeroportuária de Lisboa e ainda menos dos interesses privados" de qualquer companhia aérea.