O Borussia Dortmund recebeu e venceu, por 2-1, o PSG, na primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Haaland foi o protagonista da partida, ao bisar para o conjunto alemão, aos 69 e 77 minutos. Pelo meio, Neymar fez o único golo dos franceses (75').

O avançado norueguês chegou em dezembro à Alemanha. O jovem de 19 anos deixou o Red Bull Salzburgo, onde alinhou durante época e meia, e onde chamou à atenção de vários colossos europeus pelo facto de ter sido o segundo melhor marcador da Liga dos Campeões na fase de grupos (8 golos), ficando só atrás de Lewandowski (10).

No total, o jovem atacante assinou 28 golos (em 22 jogos) para todas as competições ao serviço dos austríacos, números que levaram o conjunto alemão a pagar mais de 20 milhões de euros pelo passe do jogador.

A segunda mão dos oitavos será disputada em 11 de março em Paris.

No outro jogo desta noite, também referente aos oitavos-de-final, o Atlético de Madrid venceu o Liverpool, no Metropolitano, por 1-0.