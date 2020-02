Pequim anunciou esta terça-feira que ia aceitar novas isenções de tarifas para 696 produtos importados dos Estados Unidos, incluindo produtos agrícolas, como a carne de vaca e de porco e soja. E também produtos energéticos: gás natural liquefeito e petróleo crude.

São as terceiras isenções, e as mais substantivas, a produtos dos EUA anunciadas pela China desde que se iniciou a disputa comercial com os norte-americanos.

A medida vem um mês depois de Pequim e Washington terem assinado a primeira fase do acordo comercial, onde a China se comprometeu a aumentar o volume de compras de bens e serviços norte-americanos, no valor de 200 mil milhões de dólares (185 mil milhões de euros), durante um período de dois anos.