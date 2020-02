Duelo português na segunda jornada da fase de grupos da Champions asiática, com o Al-Nasr, de Rui Vitória, a vencer o Al-Ain, de Pedro Emanuel, por 2-1.

Com este triunfo, o Al-Nasr passa a somar pontos e ascende, à condição, à liderança isolada do Grupo D.

Já o Al-Ain tem vida complicada: ocupa o último lugar do agrupamento, sem nenhum ponto conquistado.

Destaque ainda para o Al-Taawon, de Vítor Campelos, que venceu o Al-Duhail (2-0), no duelo do grupo C - que passa a liderar com 6 pontos. São até agora duas vitórias no mesmo número de encontros.