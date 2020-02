O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol confirmou, esta terça-feira, que irá abrir um processo disciplinar contra o Vitória de Guimarães, depois dos cânticos racistas dos adeptos do clube dirigidos ao jogador do FC Porto Marega, avançou o Diário de Notícias. A FPF afirma ainda que já solicitou às autoridades responsáveis o relatório policial e irá ainda analisar os relatórios do árbitro do encontro e dos delegados da Liga.

O presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, disse num comunicado no site da FPF, no domingo que os insultos racistas "não podem deixar de ser severamente punidos, num episódio grave e condenável" e que "tudo" continuará "a fazer para que os adeptos que não respeitam o futebol fiquem definitivamente à porta dos estádios".

O clube poderá ser alvo de uma multa até 102 mil euros e ser sancionado com três jogos à porta fechada.