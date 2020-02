Uma bebé de apenas quatro meses morreu, este domingo à noite, após ter sido violada por um primo de 30 anos, durante um casamento na Índia, segundo o Times of India.

O homem, que tinha uma relação de parentesco com a vítima, pediu aos pais da bebé se podia ir passear com ela.

Duas horas depois, a família estranhou a ausência prolongada de ambos e foi à sua procura. Algum tempo depois, encontraram a bebé inconsciente com o primo ao lado.

Os pais levaram a menina de imediato para o hospital, onde acabaria por morrer na sequência do trauma físico. No caos e no pânico da família, o alegado violador acabou por conseguir escapar.

Mas a polícia conseguiu localizá-lo e detê-lo no dia seguinte. As autoridades aguardam agora pela autópsia para confirmar a violação e que a bebé morreu como consequência.