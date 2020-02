A Autoridade Tributária (AT) emitiu, esta terça-feira, um alerta de segurança para os contribuintes, depois de ser identificado um e-mail fraudulento.

Através do alerta partilhado no Portal das Finanças, a AT explica que as mensagens em questão pedem aos contribuintes que regularizem dívidas fiscais, associando a aproximação do prazo da entrega da declaração anual do IRS e sugerem que sigam um link que é fornecido para verificar a fatura correspondente. A AT avisa que a mensagem é falsa e deve ser apagada.

Os emails em causa têm sido enviados de endereços como info.AQ0@portaldasfinancas.gov.pt ou outros similares.

Além de reforçar que “em caso algum” o contribuinte deve efetuar a operação, a AT aconselha ainda a consulta de um folheto informativo sobre segurança informática.