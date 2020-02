O tempo para o Carnaval em Portugal vai ser de primavera. O sol vai brilhar em praticamente todo o país e as temperaturas vão estar amenas, segundo avança o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Esta terça-feira, os termómetros vão estar frios, mas a partir de quinta-feira as temperaturas vão subir, à exeção do distrito de Braga, que se vai manter com mínimas de 2 graus. De resto, o sol vai continuar a brilhar e as temperaturas vão estar amenas na terça-feira de Carnaval, 25 de fevereiro.

Nos arquipélagos da Madeira e dos Açores, a semana do Carnaval também vai ser com relativamente bom tempo. Na Madeira, só até sexta-feira serão sentidos aguaceiros.

Esta terça-feira, recorde-se, as temperaturas oscilam entre os 10 e os 15 graus em Lisboa, ao passo que no Porto a mínima desce até aos 5 graus. Faro é o distrito mais quente, com os termómetros a chegarem aos 21 graus.