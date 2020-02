A Liga dos Campeões está de regresso na noite desta terça-feira, com o arranque dos oitavos-de-final da prova. A primeira mão desta fase arrasta-se depois até ao dia 26 deste mês. Agora sim, a verdadeira prova dos milhões, num quadro inédito, com as últimas 16 equipas a fazerem parte das cinco principais ligas europeias. Não há, por esse motivo, duelos a desprezar, embora um ou outro se revistam com um brilho mais próprio de uma noite de gala. Que é precisamente o que se espera no Metropolitano, hoje, com um prometedor At. Madrid-Liverpool.

Ainda que em momentos diferentes, o jogo, digno de uma final antecipada, coloca frente a frente os espanhóis de Simeone e os atuais campeões europeus. Os colchoneros, atuais quartos classificados da Liga espanhola, a treze pontos do líder Real Madrid, tentam chegar aos quartos depois de, recorde-se, na última época terem caído com estrondo precisamente nesta fase da prova. Na altura, o adeus precoce teve um culpado bem português. Depois da vantagem por 2-0 conseguida na primeira mão, também no Metropolitano, Cristiano Ronaldo (ou Sr. Champions) fazia um hat-trick em Turim apurando de forma incrível a Juventus para a fase seguinte. É precisamente este trauma que o Atlético quer ultrapassar. Deverá, contudo, entrar nesta missão ambiciosa sem a ajuda de João Félix.

João Félix atrasa recuperação O jovem avançado português falhou na última sexta-feira a deslocação a Valência, em jogo inaugural da 24.ª jornada da Liga espanhola, em que a equipa de Simeone voltou a marcar passo com um empate a duas bolas.

O jogador de 20 anos tem estado a contas com uma faringoamigdalite, que o impediu de treinar com o plantel na penúltima sessão de trabalhos agendado para este jogo. Antes, João Félix já tinha falhado outros dois compromissos colchoneros embora devido a lesão muscular. Na altura o clube tinha dado o luso como recuperável para o embate com os reds.

De resto, pela capital espanhola ninguém tem dúvidas da dificuldade que vai ser tentar ganhar vantagem sobre a equipa de Jurgen Klopp. Estamos até aqui perante um Liverpool fora de série, que não dá sinais de enfraquecimento e, pelo contrário, parece cada vez mais concentrado em provar que a vitória pode ser o único fim. Ai de quem tenha a ousadia de dizer que o futebol também são derrotas. Mentiras, por enquanto.

Já com as faixas de campeão de Inglaterra encomendadas, o técnico alemão tenta ainda revalidar o título na Champions. Aos 52 anos encontra-se a cumprir a quinta temporada ao serviço do conjunto inglês, com quem também conquistou o Mundial de Clubes, em dezembro do último ano, após levar a melhor sobre o Flamengo de Jorge Jesus.

Mas pelas 20 horas não será só em Madrid que se irão acender as luzes. Também na Alemanha há jogo a contar para a primeira mão destes oitavos, com a receção do Borussia de Raphael Guerreiro aos franceses do PSG.

De notar que tanto o Atlético Madrid como o conjunto parisiense integram a lista de clubes importantes que nunca venceram a prova maior da UEFA.

Os oitavos vão continuar em grande plano já amanhã. Esta quarta-feira será a vez do Valência, dos portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia, defrontarem a Atalanta, primeiro fora de portas; e do Tottenham, de José Mourinho, receber os alemães do Leipzig. Os spurs são os atuais finalistas vencidos da Champions depois de terem chegado à final do último ano sob o comando de Mauricio Pochettino (derrota por 2-0).

Depois será preciso esperar uma semana para nova ronda referente a esta fase. No dia 25 deste mês destaque para o encontro entre Nápoles (do português Mário Rui) e Barcelona (de Nélson Semedo). Os blaugrana tentam revalidar um título que não conquistam deste 2014/15.

Cristiano Ronaldo ataca a Champions Um dia depois, a 26, fecha-se a primeira fase deste patamar. O Lyon recebe a Juventus de CR7. O português de 35 anos continua a lutar pela primeira Champions com a camisola da Vecchia Signora – e sexta da sua carreira. O avançado tem estado, aliás, em grande forma na Serie A, com o impressionante registo de 10 jogos consecutivos a marcar. No último desafio, frente ao Brescia, Maurizio Sarri optou por deixar Ronaldo a descansar tendo já em vista o embate da Champions. De notar que o emblema de Turim beneficiou ainda da vitória da Lazio sobre o Inter (2-1) no domingo, passando a liderar novamente isolada o campeonato. O capitão da Seleção portuguesa já disse continuar focado neste objetivo, mas lembrou que para vencer a competição não é preciso apenas uma grande equipa, mas uma conjugação de vários fatores. No mesmo dia, a Champions promete também aquecer com o Real Madrid-Manchester City. Recorde-se que os citizens de Pep Guardiola, Bernardo Silva e João Cancelo foram na última sexta-feira punidos pela UEFA com dois anos de suspensão das provas europeias, por violação das normas do fair play financeiro. A decisão é, todavia, passível de recurso para o Tribunal Arbitral do Desporto.

Apesar da situação, Guardiola já terá feito saber aos dirigentes do clube de Manchester que independentemente do do desfecho tem vontade em continuar a trabalhar no clube bicampeão inglês. “Em qualquer liga que joguemos vou estar aqui. Mesmo que nos coloquem na ‘League Two’ [terceira divisão], ainda vou cá estar. É tempo de nos mantermos juntos”, terá dito o técnico catalão, aos seus jogadores e staff técnico, de acordo com a imprensa inglesa.

De notar que o City também procura vencer a principal prova de clubes europeus pela primeira vez. Já o Real quer recuperar o troféu que conquistou pela última vez em 2017/18 – venceu naquela época pelo terceiro ano consecutivo sob o comando técnico de Zidane, que entretanto deixou os blancos, voltando a assumir o cargo de treinador da equipa espanhola já esta temporada.