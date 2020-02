Um homem, de 60 anos, morreu na sala de espera da urgência do Hospital de Beja, depois de ficar mais de quatro horas à espera.

De acordo com a notícia avançada pela Rádio Pax, que cita fonte familiar, o caso remonta ao passado dia 31 de janeiro. Após a triagem, a vítima recebeu pulseira amarela. Ficou à espera para ser atendido pelas 17h30, no entanto, pelas 21h00, acabou por morrer junto do irmão e cunhada que o acompanhavam.

Segundo a mesma rádio regional, o homem sofria de diabetes e tinha sido diagnosticado há alguns anos com hepatite C. A cunhada da vítima, Ana Teixeira, refere que uma semana antes o homem tinha feito análises e, por isso, “encontrava-se um pouco debilitado, não se sentia bem. Eu e o meu marido achámos melhor levá-lo às urgências”.

A mulher alega ainda que, já nas urgências, informaram o enfermeiro de serviço no gabinete de triagem do estado clínico da vítima. “Apenas nos diziam para aguardar que o chamassem”, disse Ana Teixeira, acrescentando ainda que outros utentes “estavam revoltados” com a situação e com a “falta de humanismo” a que estavam a assistir, depois de os familiares terem alertado várias vezes os enfermeiros para o estado de saúde da vítima.

O homem acabou por morrer na urgência daquela unidade hospitalar.

Escreve a Rádio Pax que a família fez uma reclamação por escrito à administração do Hospital de Beja e exigem saber a causa da morte da vítima. No entanto, continuam sem resposta.

O Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo confirmou ao mesmo órgão de comunicação que “foi instaurado um processo de inquérito no dia 5 de fevereiro de 2020.