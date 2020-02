Os CTT apresentaram esta segunda-feira um novo posicionamento de marca que passar por retirar o tradicional cavalo para a comunicação empresarial do grupo. Mas não só: os Correios passarão a usar apenas a designação CTT com um fundo colorido.

Segundo João Bento, CEO dos CTT, “com este novo posicionamento, os CTT apresentam uma nova arquitetura de marca mais simples, refletidos também num novo site e numa nova app, que mostram a fortíssima aposta que a empresa está a fazer na adaptação à nova realidade do negócio. Com este novo posicionamento de marca são também lançados um novo site e uma nova app, que constituem apenas o arranque do que será uma presença digital cada vez mais forte”.

No ano em que os Correios celebram 500 anos, querem assumir-se “como empresa orientada para o cliente e para as suas necessidades, com uma oferta segmentada para particulares e empresas, com soluções que começam no envio de correio e expresso, que passam pelas melhores ofertas de poupanças e por um portefólio alargado de produtos de conveniência na sua rede de lojas e a oferta de soluções de publicidade, de logística, de outsourcing de processos e de apoio à presença no mundo do comércio eletrónico, para apoiar as empresas no seu processo de digitalização e crescimento”, lê-se num comunicado dos CTT.

Com a nova assinatura de marca surge uma nova família de mensagens para o mercado – “de uma encomenda ao que quiser”, “de uma encomenda ao que deseja”, "de uma encomenda ao que sonha” –, bem como uma nova linguagem visual em diversos suportes.

A empresa apresentou ainda uma versão renovada do site e das aplicações para smartphone.