Iker Casillas oficializou, esta segunda-feira, a sua candidatura à presidência da federação espanhola de futebol. Foi através das redes sociais, que o espanhol formalizou a decisão e revelou ainda que já informou Pinto da Costa sobre a sua decisão.

"Sim, vou apresentar-me como candidato à Federação quando forem convocadas eleições. Juntos vamos colocar a nossa Federação à altura do melhor futebol do mundo: o de Espanha", começou por escrever Casillas, na publicação partilhada no Twitter.

“Já informei o presidente do meu clube, o FC Porto, sobre a minha decisão, a quem só posso expressar o meu profundo agradecimento. Estamos a trabalhar com o máximo respeito na nossa candidatura. Mais de 23 mil eleitores espera umas eleições justas e transparentes. 139 membros da assembleia vão decidir", acrescentou.