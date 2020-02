Os bancos e as financeiras disponibilizaram em Portugal 7 590,1 milhões de euros em empréstimos para consumo em 2019. Os dados divulgados esta segunda-feira pelo Banco de Portugal (BdP) indicam um aumento de 3,2% em comparação com 2018, o que corresponde ao valor mais elevado dos últimos seis anos.

Em dezembro de 2019, os bancos e as financeiras concederam 667,95 milhões de euros em empréstimos para consumo, o que representa uma subida homóloga de 7,1%, face ao mesmo período do ano anterior, e de 1,6%, em relação a novembro.

O relatório do BdP indica ainda que o montante do crédito automóvel caiu 4% em 2019, para os 2,99 mil milhões euros. Apesar da queda no valor, o número de contratos para este fim aumentaram dos 200,3 mil para os 211 mil, o que representa uma subida de 5%. Em dezembro do ano passado, foram formalizados 18 110 novos contratos, um ligeiro aumento em relação ao mesmo mês de 2018 (+0,3%), embora o valor concedido tenha diminuído para os 270 milhões de euros (-0,4%).

Em relação ao crédito pessoal, os portugueses obtiveram das instituições 3,5 mil milhões de euros em empréstimos, o que perfaz um recorde neste indicador. Em dezembro, o crédito pessoal foi pedido por 44,5 mil pessoas (+11% numa comparação homóloga), para contratos com um montante de 297 milhões de euros (+17,1%).

Nos cartões de crédito, linhas de financiamento e contas a descoberto, o valor atingiu os 1,1 mil milhões de euros, também um novo máximo. Em dezembro, o número de contratos subiu para os 83,6 mil (+9,1%), e o crédito cresceu para os 101 milhões de euros (+2,2%).