O funeral do ator e argumentista Tozé Martinho vai realizar-se ao final da manhã desta terça-feira, da Igreja da ressurreição, em Cascais, para o Cemitério Municipal da Guia. A informação foi avançada por fonte familiar á agência Lusa.

De acordo com a mesma fonte, o funeral do ator irá decorrer após a celebração de uma missa de corpo presente, agendada para as 12h30.

Recorde-se que Tozé Martinho, morreu este domingo, no Hospital de Cascais, vítima de uma paragem cardiorrespiratória. O velório inicia-se esta segunda-feira às 14h00, na Igreja da Ressurreição, e pelas 19h00 será celebrada uma missa.