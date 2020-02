O artista russo Petr Pavlensky e a sua namorada, Alexandra de Taddeo, foram detidos pelas autoridades este sábado, avançou a imprensa francesa. A detenção vem na sequência da divulgação de um vídeo com teor sexual do candidato do partido de Emmanuel Macron à câmara de Paris, Benjamin Griveaux, levando-o a retirar a sua candidatura.

O casal foi detido quando saía do seu hotel em Paris, sob acusações de invasão de privacidade e por “difundirem imagens de natureza sexual sem a permissão da pessoa envolvida”. Pavlensky foi também detido para ser investigado por estar envolvido numa alegada briga a 31 de dezembro.

Os vídeos em causa foram realizados em maio de 2018 e enviados para uma mulher ainda por identificar – a polícia suspeita que foi a namorada do artista russo que as recebeu, relata o jornal francês Le Figaro – juntamente com uma série de mensagens.

Griveaux, de 42 anos, apresentou queixa às autoridades depois de ter anunciado a retirada da sua candidatura à câmara da capital francesa, horas antes da detenção do casal. Pavlensky admitiu ter publicado o vídeo num site de pornografia política, diz o Guardian, para denunciar a “hipocrisia” de Griveaux. O político francês é casado, tem três filhos, e fez dos valores familiares um tema central na sua campanha.

“Raramente me deparei com alguém tão cínico. Isto é uma farsa absoluta, com pseudo-artistas que pensam que estão numa ditadura e precisam de dar lições de moral”, disse à estação LCI o advogado de Griveaux, Richard Malka. “Claro que não acredito que ele agiu sozinho, de todo”.

Já o advogado dos detidos, Juan Branco, acusou a polícia de privar os seus clientes de liberdade: “Gostava que o Governo tomasse responsabilidade pelos seus atos”.