As autoridades chinesas anunciaram, esta segunda-feira, que o número de mortos devido ao novo coronavírus na China continental subiu para 1.770. Foram ainda registados 2.048 novos casos de infeção.

Nas últimas 24 horas registaram-se 105 mortes, das quais 100 ocorreram na província de Hubei, onde se localiza Wuhan, o epicentro do surto. No total são já 70.541 pessoas infetadas com o Covid-19.

Recorde-se que, além da China continental, há a registar um morto na região chinesa de Hong Kong, um nas Filipinas, um no Japão e um em França.