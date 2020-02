O líder do Chega deixou na sua conta do Facebook uma mensagem a negar que no estádio do Vitória de Guimarães tenha existido racismo. Sem nunca o mencionar, mas deixando a entender que se refere aos acontecimentos de Guimarães, André Ventura escreveu: “País de hipocrisia em que tudo é racismo e tudo merece imediatamente uma chuva de lamentos e de análises histórico - megalómanas. O nosso problema não é o racismo. É a hipocrisia. É o síndrome Joacine que começa a invadir as mentalidades. Por mim não passarão”.

Recorde-se que Marega, jogador maliano do FC Porto, abandonou o relvado depois de sofrer vários insultos racistas. Nem mesmo os apelos dos seus colegas e dos jogadores adversários, além do seu treinador Sérgio Conceição, o demoveram. Nas redes sociais, o avançado portista atacou os adeptos do Vitória de Guimarães, que apelidou de idotas, e o próprio árbitro. “Você é uma vergonha”, escreveu.