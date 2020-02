Marega, avançado do Futebol Clube do Porto, reagiu aos comentários racistas de que foi alvo durante o jogo deste domingo frente ao Vitória SC.

"Gostaria apenas de dizer a esses idiotas que vêm ao estádio fazer gritos racistas ... vá se f****. E também agradeço aos árbitros por não me defenderem e por terem me dado um cartão amarelo porque defendo minha cor da pele. Espero nunca mais encontrá-lo em um campo de futebol! VOCÊ É UMA VERGONHA !!!!", escreveu o jogador do Futebol Clube do Porto.

Foi pouco depois de marcar o golo que colocou de novo o FC Porto em vantagem (e que fixou o resultado final, 1-2) que o portista Moussa Marega interrompeu subitamente o jogo em que neste domingo o Vitória recebia em casa o FC Porto como forma de protesto contra os insultos racistas que vinha recebendo das bancadas. Os outros jogadores e o treinador, Sérgio Conceição, chegaram a tentar demovê-lo, mas sem sucesso.

Logo durante os festejos do golo Marega foi apupado e alvo de insultos racistas. Abandonou o jogo já depois de o jogo ter sido retomado - e de ter sido castigado com um cartão amarelo por ter pegado numa cadeira atirada para o relvado por adeptos da equipa adversária.

O avançado dos dragões exaltou-se perto do final da partida frente ao Vitória SC. Os adeptos do clube vimaranense fizeram comentários racistas que deixaram Marega fora de si. Mesmo contra a vontade dos colegas e do treinador Sérgio Conceição, Marega acabou por abandonar o relvado e foi substituído por Manafá. A partida esteve interrompida durante cerca de dez minutos.