O comissário da NBA, Adam Silver, anunciou este sábado que o prémio MVP do jogo All Star será mudado de forma permanente para o nome do falecido Kobe Bryant.

Bryant foi escolhido 18 vezes para o jogo das estrelas e que ganhou o prémio por quatro vezes, um número recorde. "Kobe Bryant é sinónimo do All Star da NBA e incorpora o espírito desta celebração global do jogo", disse Silver.

O jogador dos Lakers, que passou toda a sua carreira de 20 anos na equipa de Los Angeles, estreou-se no All Star Game em 1998, com apenas 19 anos - o mais novo de sempre a participar no evento.