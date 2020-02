Vários rockets atingiram uma base no Iraque das tropas da coligação liderada pelos Estados Unidos, perto da embaixada norte-americana em Bagdad, confirmou um porta-voz da coligação este domingo. O ataque não provocou quaisquer vítimas.

A base é conhecida pelo nome Union III e é a sede das tropas da coligação liderada pelos EUA, destacadas para o Iraque desde 2014 para ajudar as tropas locais no combate ao grupo jihadista Estado Islâmico.

Perto do local atingido estão vários edifícios do Governo iraquiano, escritórios das Nações Unidas e outras embaixadas. É o 19º ataque desde outubro contra as 5200 tropas norte-americanas no país.