Jorge Jesus arrecadou mais um título na América do Sul, depois da vitória do Flamengo este domingo por 3-0 face ao Atheltic Paraenense, conquistando a Supertaça brasileira. O treinador português juntou mais um título ao seu palmarés, depois de ter conquistado o Brasileirão e a Copa dos Libertadores em 2019.

O Flamengo dominou toda a partida e os autores dos golos dos cariocas foram Bruno Henrique (aos 14'), Gabriel Barbosa (28') e Giorgian Arrascaeta (68').

A Supertaça junta o campeão brasileiro com o vencedor da Taça do Brasil e é apenas a terceira edição da prova, que não era disputada desde 1992. A partida foi realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília.