A imprensa estatal chinesa revelou um discurso do presidente chinês Xi Jinping onde surge a dar instruções às autoridades do que fazer em relação ao coronavírus no dia 7 de janeiro. No entanto, a primeira comunicação oficial só foi feita quase duas semanas depois.

A partir desta informação, concluiu-se que os líderes da China já sabiam da eventual gravidade do surto duas semanas antes de ter havido uma comunicação oficial onde foram divulgados os perigos do vírus.

Recorde-se que apenas no final do mês de janeiro é que as autoridades revelaram que o vírus podia ser transmitido entre seres humanos.