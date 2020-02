Carlos Moedas diz que a nova proposta do Conselho Europeu para o orçamento plurianual da União Europeia (2021-2027) “não é um bom sinal para a Europa”.

O ex-comissário europeu para a Ciência e Inovação compara a proposta, que prevê contribuições nacionais de 1,074% do Rendimento Nacional Bruto, com o orçamento federal dos EUA, para frisar a incompatibilidade dos valores em discussão com as ambições da UE.

“O Orçamento do Estado americano federal são 20% do PIB americano, o orçamento, entre aspas, federal da União Europeia é 1%, portanto, a diferença é de 1 para 20”, diz.

“É muito pouco para a Europa, sobretudo se queremos ter maior ambição na área da Defesa, não estou a ver como é que vamos conseguir, se vamos continuar a querer ter ambição na área da ciência, […] se temos o drama que tem sido os refugiados, que vamos ter de continuar a encarar e a ajudar, [não sei] como é que vai ser”, explica, frisando que este tipo de valores “não é auspicioso de um bom futuro”.