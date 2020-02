Uma mulher foi surpreendida com um ferro dentro de um hambúrguer que tinha comprado na popular cadeira de hambúrgueres McDonald’s.

De acordo com a mulher, o hambúrguer foi comprado para a filha, mas como esta não o quis comer acabou por ser a mulher a comer. No entanto, acabou por ter uma desagradável surpresa quando, no interior da refeição, encontrou um ferro de um tamanho ainda considerável.

O episódio aconteceu em Sydney, na Austrália. Depois de ver o ferro, a mulher deslocou-se ao restaurante onde pediram desculpa e ofereceram um hambúrguer novo.

A McDonald’s diz agora que está a investigar o caso.