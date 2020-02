A equipa equatoriana do Barcelona de Guayaquil deslocou-se ao terreno dos peruanos do Sporting Cristal e já depois do jogo um autocarro com adeptos da equipa do Equador despenhou-se e provocou oito mortos.

O acidente aconteceu em Piura, no Peru, quando o autocarro caiu de uma altura de 15 metros. O Ministério da Saúde do Peru confirmou a notícia através do Twitter. "Os feridos foram levados para hospitais próximos. Até ao momento há 8 mortos."

No autocarro seguiam 48 pessoas. 40 ficaram feridas, sendo que quatro estão em estado grave.