A apresentadora de televisão inglesa Caroline Flack, de 40 anos, foi encontrada morta no seu apartamento em Londres este sábado. A imprensa inglesa refere que as autoridades suspeitam de suicídio.

Caroline Flack foi acusade de agredir o namorado o tenista inglês Lewis Burton, de quem estava proibida de se aprocximar por ordem judicial, e teria de estar presente em tribunal, no âmbito desse processo, no dia 4 de março.

No passado, a apresentadora de televisão ficou conhecida por outras relações mediáticas, como o romance que diz ter tido com o princípe Harry, que nunca assumiu a relação publicamente. A apresentadora disse que se conheceram através de um amigo em comum, mas que o namoro acabou quando se tornou público.

Caroline Flack falou sobre o romance num livro, no qual admitiu também ter namorado com o cantor Harry Styles, quando este estava na banda One Direction, sublinhe-se que na altura a apresentadora tinha 31 anos e o músico 17.