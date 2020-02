Centenas de pessoas juntaram-se, este sábado à tarde, em frente ao Tribunal da Relação do Porto, para pedir a libertação do pirata informático Rui Pinto.

O protesto contou com lesados do BES e apoiantes do pirata informático, estiveram presentes também algumas figuras ligadas ao FC Porto, como o líder dos Super Dragões, segundo a SIC Notícias.

Os manifestantes exigem aplicação do estatuto do denunciante, além da suspensão da prisão preventiva.