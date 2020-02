Quando no final de 2017 a vereadora da Cultura Catarina Vaz Pinto deu conta da reestruturação que seria levada a cabo na rede de teatros municipais de Lisboa, a notícia do fim do Teatro Municipal Maria Matos como se conhecia foi recebida com apreensão. Quase dois anos volvidos, ao longo dos quais a cidade viu nascer dois novos teatros – primeiro o LU.CA – Teatro Luís de Camões, dirigido a um público infanto-juvenil, e, no início desta temporada, o Teatro do Bairro Alto, um teatro voltado para projetos artísticos de caráter experimental – o Maria Matos vai finalmente reabrir as portas no próximo mês de abril, nos moldes de concessão privada que tinham sido anunciados.

Depois de em julho de 2018 a companhia Força de Produção ter vencido o concurso público para a concessão da sala de espetáculos, uma contestação aos resultados por parte da produtora Yellow Star Company deixou essa decisão em suspenso. Mas será efetivamente a Força de Produção, segundo o comunicado agora feito pela Câmara de Lisboa, que estará, a partir de abril, à frente do projeto.

A programação para o novo Maria Matos (quando encerrou, em 2018, a sala da Av. Frei Miguel Contreiras funcionava, juntamente com o São Luiz, como teatro municipal) é apresentada a 27 de março, Dia Mundial do Teatro.

A sua reabertura vem concluir a reorganização da rede de teatros municipais de Lisboa, que conta agora com o Teatro São Luiz, no Chiado, e os já referidos LU.CA, em Belém, e Teatro do Bairro Alto, inaugurado em outubro passado sob a direção artística de Francisco Frazão.