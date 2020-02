O ano de 2019 voltou a ser positivo para o turismo em Portugal que recebeu 27 milhões de hóspedes. Um número recorde e que representa um crescimento de 7,3% face ao ano anterior. Foram ainda registadas 69,9 milhões de dormidas.

Os dados, divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), revelam que o mercado interno contribuiu com 21,1 milhões de dormidas e os mercados externos com 48,8 milhões.

Os turistas britânicos continuam a ser aqueles que mais visitam Portugal: em 2019 representaram 19,2% das dormidas de não residentes. Já os Estados Unidos continuam a ser o mercado com maior crescimento, tanto em número de hóspedes como de dormidas. Feitas as contas, no período estudado, os turistas norte-americanos representaram 1,2 milhões de hóspedes e 2,68 milhões de dormidas em território nacional, o que significa um aumento superior a 20% em ambos os indicadores.

Só em dezembro, o setor do alojamento turístico contou com 1,6 milhões de hóspedes e ainda 3,5 milhões de dormidas. As dormidas de não residentes aumentaram 10,4% no último mês do ano.