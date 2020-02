O antigo árbitro Duarte Gomes publicou no Facebook um vídeo de um jogo de futsal entre o Sporting e Benfica, na classe de benjamins, onde se pode ver um incrível gesto de fair-play de uma das crianças em campo.

O árbitro assinalou um penálti depois de um jogador do Benfica ter aparentemente cortado a bola com o braço no interior da área, mas um dos atletas do Sporting dirigiu-se ao juiz para tentar esclarecer a jogada, explicando que o corte do adversário foi feito com a cabeça, pelo que não havia lugar a grande penalidade.

O gesto da criança valeu-lhe um cartão branco, mostrado pelo árbitro, que premeia o fair-play.