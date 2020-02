O Ministério da Saúde egípcio anunciou, esta sexta-feira, o primeiro caso de uma pessoa infetada com Covid-19 no continente africano.

As autoridades sublinharam que não se trata de um cidadão egípcio, mas não adiantaram a nacionalidade do doente.

O ministério informou a Organização Mundial de Saúde e transferiu o doente, que não apresentava qualquer “sintoma”, para um hospital, onde foi colocado em quarentena para ser observado e receber tratamento.

O último balanço do vírus, detetado pela primeira vez na China no fim do ano passado, dá conta de mais de 67 mil infetados, dos quais 1527 morreram. Sublinhe-se que só nas últimas 24 horas houve registo de 143 mortes.