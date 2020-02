Um homem de 38 anos foi detido, esta quinta-feira, depois de ter engravidado a enteada de 13 anos, de quem abusou sexualmente durante meses, em Barcelos.

O padrasto voltou a Portugal, depois de ter estado a trabalhar no estrangeiro, em junho passado e desde então aproveitava os momentos em que estava sozinho com a criança, de 13 anos, para a violar.

Os abusos só chegaram ao fim esta semana quando a mãe da menina, regressada a casa do trabalho, a encontrou debilitada. Insistiu para que a filha contasse o que se passava, que a custou acedeu, e ficou chocada com o relato de meses de abuso e com os sinais de gravidez.

A mulher levou imediatamente a filha ao hospital, onde foi confirmada a gravidez, e alertou as autoridades.

O homem ainda conseguiu fugir, mas pouco depois foi localizado pela Polícia Judiciária de Braga que o deteve.

Já foi presente ao tribunal, onde confessou os abusos, e foi-lhe decretada a medida de coação mais gravosa. Suspeito, indiciado por 29 crimes de abuso sexual de criança na forma agravada, vai aguardar julgamento em prisão preventiva.