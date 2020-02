Jogo grande na Luz, este sábado, referente à ronda 21 da Liga portuguesa. O Benfica recebe o Braga, numa altura em que as águias lideram a prova com 54 pontos, enquanto os minhotos de Rúben Amorim são quartos na tabela, com menos 20 pontos (34).

No mesmo dia, o Sporting (3.o), com 35 pontos, defronta o Rio Ave (6.o), fora. Já no domingo é a vez do FC Porto, no segundo lugar, a quatro pontos dos encarnados, defrontar o Vitória (8.o), em Guimarães.