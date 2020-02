Os superintendentes-chefes Constantino Ramos e Paulo Lucas foram nomeados por Eduardo Cabrita, ministro da Administração Interna, para os cargos de Diretor Nacional Adjunto da PSP e de chefe da Unidade Especial de Polícia, respetivamente.

"Os despachos de nomeação, sob proposta do Diretor Nacional da PSP, foram assinados esta quinta-feira e os dois oficiais iniciam funções na próxima segunda-feira, dia 17", pode ler-se em comunicado do Ministério da Administração Interna (MAI).

Constantino Ramos "tem 54 anos e ocupa, desde dezembro de 2013, o cargo de Comandante da UEP", lê-se. Já Paulo Lucas, de 53 anos, "exerce as funções de Comandante do Comando Metropolitano do Porto desde agosto de 2018".

Estas mudanças acontecem depois da nomeação de Magina da Silva para Diretor Nacional da PSP.