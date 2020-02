D. Manuel Linda, bispo do Porto, utilizou o Twitter, esta sexta-feira, para dizer que espera que a manifestação contra a eutanásia, que vai decorrer este sábado na Invicta, "constitua oportunidade para debater um tema que não foi nem está a ser tratado".

"Dou o meu apoio à programada manifestação de amanhã, dia 15, na Praça D. João I, aqui no Porto, às 15 horas, contra a eutanásia. Contará com a presença de crentes e não crentes. Constitua oportunidade para debater um tema que não foi nem está a ser tratado", lê-se na referida publicação, que é uma referência ao evento convocado por Jorge Pires, líder do Chega no Porto, e que foi também partilhada no Facebook da Diocese do Porto.

Recorde-se que o Chega, que organizou a manifestação, defende um referendo sobre a eutanásia.

Dou o meu apoio à programada manifestação de amanha, dia 15, na Praça D. João I, aqui no Porto, às 15 horas, contra a eutanásia. Contará com a presença de crentes e não crentes. Constitua oportunidade para debater um tema que não foi nem está a ser tratado. pic.twitter.com/j708hM9HP9 — Manuel Linda (@BispodoPorto) February 14, 2020