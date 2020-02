Duas mulheres, mãe e filha, foram detidas, esta quinta-feira, depois de agredirem uma médica e agentes da PSP no Centro de Saúde de Nevogilde, no Porto.

O incidente ocorreu, cerca das 17h30 horas, na UCSP Foz do Douro - Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados, quando as duas mulheres, de 74 e de 43 anos, se envolveram numa discussão com a médica que as estava a observar, segundo o Jornal de Notícias.

Na sequência do incidente, os responsáveis do centro de saúde chamaram a polícia, mas as duas mulheres continuaram com a agressividade e com os insultos, chegando mesmo a agredir fisicamente os agentes, que acabaram por detê-las.