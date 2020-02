Ausente dos últimos dois encontros do Atlético de Madrid devido a lesão muscular, os colchoneros informaram ontem que João Félix é baixa confirmada para o encontro com o Valência, que inaugura na noite desta sexta-feira a jornada 24 da Liga espanhola.

O internacional português está a contas com uma faringoamigdalite, problema que pode atrasar o processo de recuperação e colocar ainda o jovem jogador de 20 anos em dúvida para o embate com o Liverpool (18 de fevereiro), referente à primeira mão dos oitavos-de-final da Liga dos Campeões.

Antes, porém, do regresso da prova milionária, destaque para a partida a contar para a Liga vizinha, que poderá ter caráter decisivo, uma vez que o Atlético tem o quarto lugar em risco.

Atualmente com 39 pontos, o clube orientado por Simeone desloca-se ao terreno do conjunto che, sétimo classificado, com apenas menos dois pontos (37), que conta com os portugueses Gonçalo Guedes e Thierry Correia.

Já com 52 pontos, o Real Madrid segue a liderar isolado a competição, com uma vantagem de três sobre o segundo classificado, o Barcelona. No sábado, o clube catalão recebe o Getafe; e, já no domingo, será a vez de os merengues fecharem a ronda diante do Celta de Vigo, no Bernabéu.

Duelo no pódio

Em Itália, o jogo de cartaz da ronda 24 da Liga acontece no domingo, entre Lazio e Inter, atual terceiro e primeiro classificado, com um ponto apenas a separar as duas equipas. O emblema de Milão, com 54 pontos, divide neste momento a liderança da Serie A com a Juventus de Cristiano Ronaldo; enquanto que a formação romana contabiliza 53.

Também no mesmo dia, uma referência para a partida entre Juventus e Brescia, atual penúltimo classificado da prova transalpina. Em Turim não são, de resto, esperadas surpresas, pelo que a turma de Maurizio Sarri espera que da capital italiana chegue um resultado que possa também ser benéfico para a Vecchia Signora.

Por França há a notar o jogo entre Lille e Marselha, da jornada 25 do campeonato. Nove pontos separam as duas equipas, com o clube do quarteto português, Renato Sanches, Tiago Djaló, José Fonte e Xeka, a ocupar o quarto lugar na tabela (40), último posto que dá acesso às provas europeias. Já a equipa de André Villas-Boas segue na segunda posição da classificação (49), ainda que a 12 pontos do líder PSG (61).

Entre a armada lusa dos Dogues, Sanches tem sido ainda assim a figura principal, com o ex-jogador do Bayern Munique e Swansea a voltar a apresentar-se na sua melhor forma. Presença assídua nos “onzes da semana” da Ligue 1, o jogador de 22 anos encontra-se, recorde-se, a cumprir a sua primeira temporada no clube gaulês. O médio soma 26 jogos e três golos com a camisola do Lille.