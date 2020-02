O Comando Metropolitano de Lisboa da Polícia de Segurança Pública (PSP) utilizou, as redes sociais, para partilhar o salvamento de uma criança, de três anos, que se encontrava inconsciente e com convulsões, em Oeiras.

De acordo com a publicação partilhada no Facebook, “no dia 9 de fevereiro polícias da 80ª Esquadra – Oeiras, salvaram uma criança de 3 anos que se encontrava inconsciente e com convulsões. Mediante a situação com que se depararam, os quatro Agentes da PSP conseguiram reverter a situação de obstrução da via aérea da criança até à chegada dos meios de socorro que assumiram posterior controlo da situação. Para além disso, estes Agentes conseguiram serenar os familiares, demonstrando a capacidade eficiente da resolução da ocorrência”.

Esta quarta-feira, na sequência da importante intervenção, os quatro agentes da PSP envolvidos “foram recebidos e felicitados” no Comando Metropolitano de Lisboa (COMETLIS), que quis “agradecer-lhes pessoalmente o bom serviço prestado, pouco comum na atividade de polícia, mas no qual souberam dar uma resposta eficaz e eficiente e ajudar a salvar mais uma vida”.

“Ao longo do ano 2019 e 2020 o COMETLIS tem vindo a adotar esforços para dotar o seu efetivo com formação de Suporte Básico de Vida e DAE, capacitando os polícias para darem uma resposta de primeira linha”, destaca a força de segurança.