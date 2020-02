Um adulto e uma criança foram colhidos, esta quinta-feira, pelo metro, em Gondomar.

O acidente, que provocou o condicionamento da circulação entre as estações de Fânzeres e da Venda Nova, ocorreu pelas 15h18. Segundo fonte do Metro do Porto, citada pela agência Lusa, o incidente envolveu um "adulto e uma criança que terão tentado atravessar a linha no momento em que uma composição se aproximava".

As vítimas sofreriam apenas ferimentos ligeiros e foram encaminhadas para o Hospital de São João, no Porto.

De acordo com a Proteção Civil, no local estiveram 16 operacionais apoiados por seis viaturas.