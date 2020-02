Aumento

O número de insolvências de empresas em Portugal aumentou 18,6% em janeiro de 2020, face ao mesmo período do ano anterior, de acordo com o barómetro da Informa D&B. Este aumento vem contrariar uma tendência de queda que se verificava desde 2013.

Setores

Segundo o relatório, os serviços empresariais e agricultura e outros recursos naturais são os únicos setores que não registaram uma subida das insolvências. Apesar de um aumento muito reduzido (+2%), as Indústrias são o setor com mais casos de novas insolvências (52). Entre os distritos mais representativos, Lisboa, Setúbal e Aveiro registaram um crescimento neste indicador. Por outro lado, Porto e Faro têm menos insolvência que em janeiro de 2019.

Nascimento

O mês de janeiro de 2020 registou a criação de 5 174 novas empresas, um recuo de 21% face ao mesmo período de 2019, que tinha sido o mês com mais nascimentos nos últimos 10 anos. Esta quebra acentuada no nascimento de empresas é transversal a todos os setores de atividade, com exceção dos transportes, onde nasceram mais 17,3% de empresas que em janeiro de 2019.