O secretário-geral do PSD, José Silvano, afirmou que o objetivo da estratégia política aprovada pelo PSD é tornar Rui Rio o “próximo primeiro-ministro” de Portugal.

“Não tenha dúvidas que, dentro de pouco tempo, os portugueses que escolhem o centro e têm votado no PS facilmente votarão no PSD”, disse o secretário-geral do PSD, no Parlamento.