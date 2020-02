O filho de Nuno Rogeiro está hospitalizado com múltiplas fraturas depois de ter sido atropelado junto à Cidade Universitária, em Lisboa. O comentador escreveu esta quarta-feira no Facebook que António, de 25 anos, foi “brutalmente atropelado” na terça-feira à noite, quando ia a caminho de casa do pai para jantar. “Projetado a três metros de distância, partiu o vidro do veículo (que o ceifou) com a cabeça”, descreveu Nuno Rogeiro. “Ficou a jazer no chão, na noite fria de Lisboa, a esvair-se em sangue, coberto de estilhaços.”

Nuno Rogeiro agradeceu publicamente a “pronta e corajosa intervenção da PSP (Nuno Neves e outros agentes cujos nomes desconheço), a dedicada assistência da equipa de socorro imediata (da Margarida España, soube-o agora) e do INEM, e os serviços exemplares do Hospital de Santa Maria, que o salvaram da morte certa. António está internado com múltiplas fraturas e um traumatismo facial, mas vivo", escreveu o pai, elogiando o seu bom humor e fibra. “Seguem-se operações e reabilitação. Temos de o ajudar a lutar contra a impaciência na recuperação”, pede Nuno Rogeiro aos amigos e seguidores. “Rezamos por ele e torcemos por ele. Espero - como pai que tem nele uma das suas luzes - ver rapidamente o lugar do António outra vez ocupado. É agora o meu maior desejo”.