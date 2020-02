O tenista Pedro Sousa apurou-se esta quarta-feira, pela primeira vez na sua carreira, para os quartos de final de um torneio ATP, ao vencer o eslovaco Josef Kovalik, em Buenos Aires.

O português, número 145.º do ranking ATP, bateu o número 129 da hirarquia, em dois sets, por 7-6 (7-3) e 7-6 (7-5), num encontro que durou duas horas e dez minutos.

Na próxima fase, o tenista lisboeta, de 31 anos, irá defrontar o vencedor do encontro entre o croata Borna Coric, terceiro cabeça de série do torneio, e o brasileiro Thiago Monteiro, número 92 do mundo.

De notar que Pedro Sousa chegou ao quadro principal do torneio depois de ter sido resgatado da fase de qualifying, beneficiando da desistência do chileno Christian Garín, Sousa, 145.º da hierarquia mundial.