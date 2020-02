A GNR deteve dois homens, esta segunda-feira, no concelho de Penafiel, por violência doméstica.

Em comunicado, emitido esta quarta-feira, a força de segurança explica que no âmbito de uma investigação relacionada com o crime de violência doméstica, os militares apurar que um dos suspeitos, com 25 anos,” exercia violência física e psicológica sobre a vítima, sua ex-companheira, com 19 anos, ameaçando-a de morte e dirigindo-lhe insultos, na presença do filho menor de dois anos”.

“Após a separação do casal, o suspeito durante uma das visitas ao filho, tentou atropelar a vítima, conduzindo o veículo na sua direção, obrigando-a a saltar para um campo agrícola, situação ocorrida na presença do filho menor”, acrescenta a GNR.

De acordo com a mesma nota, a vítima e o filho foram institucionalizados. Na sequência de mandados de busca foram apreendidas uma espingarda de caça, uma pistola e munições de vários calibres.

O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial de Marco de Canaveses, tendo-lhe sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contactos com as vítimas, por qualquer forma ou meio, controlado por pulseira eletrónica.

Na sequência de uma outra investigação foi detido, no mesmo concelho, um homem, de 44 anos.

“A vitima, uma mulher de 42 anos, foi alvo de ameaças de morte, injúrias e agressões, uma delas com arremesso de agua a ferver por parte do seu companheiro, de 44 anos, este foi presente ao mesmo tribunal, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência e de proibição de contactos com as vítimas, por qualquer forma ou meio, controlado por pulseira eletrónica”, refere a GNR.