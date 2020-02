Para onde quer que olhe, é vermelho, é um menu, um presente, uma receita, algumas até muito bonitas e com um aspeto fantástico, mas bolas... para algumas é preciso alguma paciência e tempo, e a não ser que seja daquelas pessoas que realmente acha que quer estar a controlar horas e tempos e minutos e gramagens, não se meta em chatices, ame-se, tire tempo para cuidar de si e vá fazer aquela massagem de que tanto gosta.

Para mim, menos tempo, poucos ingredientes e muito sabor, e ainda por cima para comer sem culpa, melhor.

E por isso regalos que nos adoçam a vida e nos enchem a alma de esperança, para mais com uma mão-cheia de alimentos afrodisíacos que nos deixam com vontade de querer mais... Os meus ingredientes de eleição:

Gengibre: É considerado afrodisíaco pelo seu aroma; o que ele faz realmente é estimular o sistema circulatório.

Chocolate: Aumenta a produção de neurotransmissores como dopamina, endorfina e serotonina, estimulando o desejo sexual e melhorando o humor.

Mel: O mel é rico em vitaminas do complexo B necessárias para a produção de testosterona.

Amêndoas: Durante séculos, as amêndoas eram vistas como símbolo de fertilidade e acreditava-se que o aroma aumentava a libido feminina. Fornecem grandes doses de vitamina E, magnésio e fibras.

Quadrados de Chocolate com Amêndoas, Mel & Gengibre

Ingredientes

1 barra de chocolate preto 70% cacau

1 copo de amêndoas

1 colher de sopa de mel

Sumo de 1\2 limão

1 colher de chá de sumo de gengibre

Pitada de sal rosa

Pimenta-rosa

Método

Coloque o chocolate a derreter em banho-maria.

Enquanto isso, faça o sumo de gengibre. Descasque a raiz fresca e rale a polpa. Em seguida, embrulhe lascas num pedaço de musselina ou num pano de cozinha e esprema o sumo para dentro de uma tigela.

Aqueça uma frigideira e coloque as amêndoas grosseiramente partidas.

Junte o mel, o sumo de limão e de gengibre e envolva bem.

Verta a mistura nas amêndoas e misture bem por 1 minuto. Retire e deixe num lugar fresco.

Adicione uma pitada de sal ao chocolate enquanto derrete. Depois de derretido, retire do lume e envolva as amêndoas. Verta num tabuleiro forrado com papel vegetal e deixe no frio entre 30 minutos e 1 hora.